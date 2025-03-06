В Госдепе призвали Зеленского доказать серьезность намерений по решению конфликта

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Лидер Украины Владимир Зеленский должен доказать серьезность своих намерений по урегулированию конфликта, чтобы продвижение к мирному решению продолжилось. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Если президент и госсекретарь сочтут, что Зеленский серьезно настроен, и мы сможем продвигаться вперед, то мы так и сделаем. Ждем этого с нетерпением", – приводит ее слова РИА Новости.

Она отметила, что поведение Зеленского в Белом доме, где президент США Дональд Трамп отчитал его за неуважение, стало неожиданностью для американской стороны. По словам Брюс, своим последующим заявлением Зеленский признал, что ситуация развивалась не по плану и была неудачной, что продемонстрировало его понимание серьезности проблемы. Представитель Госдепа также подчеркнула, что публичные заявления Зеленского о готовности преодолеть разногласия с Трампом дают Вашингтону и Киеву возможность двигаться вперед.

Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля. В ходе разговора между лидерами произошла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах.

Трамп указал на то, что Зеленский неуважительно относится к США. При этом украинский лидер впоследствии сообщил, что намерен подписать с США сделку по недрам.

Во вторник, 4 марта, Штаты приостановили поставку военной помощи Украине.

