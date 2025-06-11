Володин ответил на заявление главы бундестага ФРГ о "бывшей Советской" армии

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил ответное письмо главе немецкого бундестага Юлии Клекнер, которая назвала Красную Армию "бывшей Советской". Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

"Досадно, что вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее "бывшей Советской". В этой связи вынужден напомнить, это была Красная Армия", – указано в письме.

Володин также указал на то, что Клекнер особенно выделила армию Украины, не назвав при этом другие народы, входившие в состав СССР и воевавшие против нацистской Германии.

Он уточнил, что в своем первом обращении поднимал тему восстановления исторической справедливости и необходимости признания решающего вклада советского народа и Красной Армии в разгром немецкого нацизма.

Как отметил председатель ГД, Россия уважительно относится к вкладу союзников в достижение победы во Второй мировой войне. Володин упрекнул главу немецкого бундестага за фактическую ошибку.

В начале июня спикер Госдумы направил обращение Клекнер и лидерам фракций парламента ФРГ из-за циничных высказываний канцлера Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны. Тот исказил историю победы над нацизмом, в связи с чем Володин предложил пригласить канцлера в бундестаг для восполнения пробелов в памяти и ознакомления с надписями на стенах Рейхстага.