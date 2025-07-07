Лавров: Россия передаст Украине список из 18 детей, потерявших связь с близкими

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Россия готовит к передаче Украине список детей, которые потеряли связь с близкими, и надеется на их возвращение домой. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Аппаратом Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка готовится встречный список для передачи Киеву. Предварительно, в нем 10 детей, находящихся на Украине, и 8 несовершеннолетних в странах Европы", – уточнил министр в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Лавров рассказал, что Москва получила от Киева список с 339 несовершеннолетними, этот факт опровергает "ложные пропагандистские утверждения Киева о 19 тысячах детей, якобы похищенных Россией". По его словам, в отношении каждого ребенка проводятся необходимые проверки.

Лавров в то же время обратил внимание на уже достигнутые между Россией и Украиной договоренности гуманитарного характера. Это стало возможно после двух раундов переговоров в Стамбуле. Сроки третьего, по словам министра, находятся на стадии согласования.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших военных в дополнение к 6 тысячам. По его словам, Москва и Киев продолжат контакты после завершения обменов, которые формируют условия для предметного обсуждения сути проблем между странами.

Еще одна группа российских военнослужащих 4 июля была возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей.

