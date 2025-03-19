США обнародовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди

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Национальное управление архивов и документации США во вторник, 18 марта, опубликовало рассекреченные материалы, связанные с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает РИА Новости.

"В соответствии с распоряжением президента (США. – Прим. ред.) Дональда Трампа от 17 марта 2025 года, все ранее засекреченные документы, которые являются частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, опубликованы", – указано в заявлении ведомства.

Доступ к материалам можно получить онлайн, в виде печатных копий или на аналоговых носителях в Национальном управлении архивов и документации США. В настоящее время на сайте управления опубликовано 1 123 файла в формате PDF, а процесс оцифровки оставшихся документов продолжается. По мере готовности они также будут размещены в открытом доступе.

В январе 2025 года Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го президента США.

Тем временем Федеральное бюро расследований США обнаружило примерно 2,4 тысячи секретных документов, связанных с делом об убийстве Кеннеди. Во время проверки было найдено около 14 тысяч страниц, которые не были раскрыты после указа американского лидера о необходимости рассекречивания всех документов, связанных с делом 35-го президента США.