19 мая, 19:56

Экономика

ЕС в марте впервые в истории не импортировал нефть и нефтепродукты из России

Фото: 123RF.com/qingyayuren

Страны Евросоюза в марте не импортировали из России нефть и нефтепродукты. Поставок этих энергоресурсов не было впервые за все время истории торговли двух сторон, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Согласно опубликованной статистике, ЕС не ввез российские нефть и нефтепродукты впервые с 1992 года.

При этом в феврале российскую нефть из стран ЕС купили только Словакия (на 147,2 миллиона евро) и Нидерланды (на 34,2 миллиона). В этом же месяце нефтепродукты из РФ импортировала только Латвия. На эти цели она потратила 34,6 тысячи евро.

Между тем Россия и Бангладеш обсуждают возможность начала поставок российской нефти. Посольство РФ в Дакке сообщило, что бангладешская сторона проявила интерес к импорту российских энергоносителей на фоне глобального энергокризиса из-за ближневосточного конфликта и острой нехватки ресурсов в стране. В настоящее время профильные компании двух государств ведут соответствующие переговоры.

"Мослекторий": Игорь Юшков – о черном золоте

