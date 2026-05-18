США подтвердили продление лицензии на морские поставки российской нефти

Фото: 123RF.com/marina113

Минфин США подтвердил продление временной генеральной лицензии, разрешающей операции по поставкам загруженной на суда российской нефти. Она будет действовать еще 30 дней, заявил глава ведомства Скотт Бессент.

"(Это. – Прим. ред.) позволит наиболее уязвимым странам иметь доступ к российской нефти, которая в настоящее время застряла в море", – написал Бессент в соцсети X.

Он добавил, что продление обеспечит дополнительную гибкость, а с нуждающимися странами будут прорабатываться отдельные лицензии. Какие именно государства имеются в виду, министр не уточнил.

Предыдущая лицензия истекла в субботу, 16 мая. Однако 18-го числа СМИ сообщили о намерении американского Минфина продлить ее. Временное ослабление санкционных ограничений, как подчеркивали в ведомстве, нацелено на стабилизацию рынка энергоносителей.

До этого президент США Дональд Трамп также отмечал, что Вашингтон может продлить действие исключений из санкционного режима в отношении поставок нефти из России. По его словам, его администрация будет делать все, что потребуется для смягчения энергетического кризиса, вызванного военной операцией США и Израиля против Ирана.