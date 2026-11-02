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02 ноября, 16:30

Шоу-бизнес

Олег Газманов заявил, что "Яндекс" пообещал восстановить утраченные из-за сбоя песни

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Компания "Яндекс" пообещала восстановить утраченные из-за сбоев песни народного артиста России Олега Газманова. Об этом певец рассказал в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что пока у него нет возможности скачать свои неопубликованные материалы. Артист выразил надежду, что эту ситуацию удастся исправить.

Ранее Газманов рассказал, что из-за технических неполадок утратил часть новых песен, которые находились в облачном хранилище "Яндекса". Он назвал это трагедией.

Также неопубликованные песни по этой причине потеряла певица Лариса Долина. Как отмечал ее директор Сергей Пудовкин, часть материалов осталась на жестких дисках, однако теперь композиции придется собирать заново из разных дорожек.

Причиной сбоев стали атаки беспилотников на дата-центры "Яндекса". В начале октября пожар произошел на площадке в Рязанской области, а чуть позже – в Калуге и Владимире.

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