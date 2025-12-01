Силы ПВО нейтрализовали 32 украинских БПЛА над регионами России ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 32 вражеских беспилотника над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Налеты украинских дронов фиксировались в период с 23:30 воскресенья, 30 ноября, до 07:30 понедельника, 1 декабря, уточнили в оборонном ведомстве.

По 4 БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Новгородской и Ростовской областями и Краснодарским краем. По 3 – над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью.

Кроме того, 2 беспилотника сбиты над территорией Воронежской области. По 1 – над Волгоградской, Курской, Смоленской, Тульской областями.

Ранее, в ночь на 25 ноября, силами ПВО были сбиты 249 украинских БПЛА над российскими регионами. Над территорией Краснодарского края было уничтожено 76 беспилотников. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал эту атаку одной из самых продолжительных и массированных.

