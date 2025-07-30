Топ-6 бьюти-средств, без которых не обойтись в самолете

Перед отпуском важно спланировать отдых до мелочей, включая перелет. Особое внимание стоит уделить сбору чемодана и дорожной косметички. При этом важно не забыть взять на борт самолета бьюти-продукты, которые помогут легче перенести дорогу. Какие средства должны быть под рукой, расскажет Москва 24.

Антисептик

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Согласно исследованиям зарубежных микробиологов, количество микробов на борту самолета в несколько раз больше, чем в туалете. Поэтому гигиена во время авиаперелета – важный аспект, который нельзя игнорировать. Как советует издание Peopletalk, сразу стоит обработать антисептиком кресло, подлокотники, откидной стол и руки. После этого рекомендуется протереть предметы влажными салфетками.

Не стоит забывать о гигиене перед тем как приступить к еде или после посещения туалета. С помощью антисептика можно значительно снизить риск заражения, а также постоянно освежать пространство вокруг себя.

Термальная вода

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Термальная вода эффективно освежает и смягчает как кожу лица, так и всего тела. Кроме того, средство помогает избежать загрязнений и регулировать баланс влаги, предотвращая ощущение стянутости, которое может возникать из-за сухого воздуха в салоне самолета.

Использовать термальную воду особенно важно во время длительных перелетов. Благодаря этому удастся снизить стресс для кожи и поддержать ее здоровье. Однако необходимо помнить, что на борт самолета разрешается брать с собой до 100 миллилитров жидкости в ручной клади.

Уходовая маска для лица

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Избавиться от сухости и стянутости кожи во время полета можно и с помощью маски для лица. Кроме того, она поможет справиться с отеками, возникающими из-за перепадов давления на борту.

Использовать маску рекомендуется непосредственно перед полетом. После нанесения важно дождаться, пока сыворотка полностью впитается, обеспечив длительное увлажнение.

Бальзам для губ

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Во время путешествия на самолете важно не забывать и об увлажнении губ, чтобы сохранить их мягкими и гладкими на протяжении всего полета и после него. Бальзамы для губ с натуральными маслами – кокосовым, ши или авокадо – а также жирными кислотами обеспечат длительное питание и защиту. Воспользоваться бальзамом желательно до начала полета и обновлять раз в пару часов.

Эфирные масла

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Такие средства помогут снизить уровень стресса, снять напряжение, успокоиться перед долгим авиаперелетом и даже улучшить настроение. Например, смесь из масел шалфея, лаванды и мяты обладает успокаивающим и расслабляющим эффектом. Однако стоит соблюдать осторожность во время нанесения, ведь эфирные масла в чистом виде могут вызвать раздражение на коже, повышенную чувствительность к солнцу или даже ожог, предупреждает издание Voice.

Рекомендуется разбавить концентрированную жидкость базовым маслом перед тем, как нанести на шею и запястья. Важно не переборщить: достаточно будет всего одной капли, чтобы почувствовать эффект, и при этом не доставить дискомфорт попутчикам, у которых может быть аллергия на яркие запахи.

Оптимально добавить несколько капель эфирного масла в косметические средства: лосьоны, крема, маски для лица. При условии хорошей переностимости средства.

Крем для век

Использование крема для век после непродолжительного сна на борту самолета или в аэропорту позволит избежать отеков и синяков под глазами. Об этом рассказало издание the Voice. Средство способствует укреплению чувствительной кожи вокруг глаз, ускоряет циркуляцию крови и лимфы, а также снимает воспаление.

Благодаря крему для век удастся избежать припухлости вокруг глаз, а также сохранить свежий и бодрый вид лица даже после длительного перелета.

