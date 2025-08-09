Запрет на пользование пауэрбанками на авиарейсах ОАЭ вступит в силу с 1 октября

Пассажирам авиакомпании Emirates запретят пользоваться пауэрбанками во время рейсов. Новое правило начнет действовать с 1 октября.

На борт можно будет взять только один внешний аккумулятор мощностью не больше 100 Ватт в час. Хранить его придется в кармане сиденья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

