09 августа, 09:30Транспорт
Запрет на пользование пауэрбанками на авиарейсах ОАЭ вступит в силу с 1 октября
Пассажирам авиакомпании Emirates запретят пользоваться пауэрбанками во время рейсов. Новое правило начнет действовать с 1 октября.
На борт можно будет взять только один внешний аккумулятор мощностью не больше 100 Ватт в час. Хранить его придется в кармане сиденья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
