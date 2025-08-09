Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 09:30

Транспорт

Запрет на пользование пауэрбанками на авиарейсах ОАЭ вступит в силу с 1 октября

Запрет на пользование пауэрбанками на авиарейсах ОАЭ вступит в силу с 1 октября

В Москве запустили рекордный 220-й электробусный маршрут

График поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится 9 и 10 августа

В аэропорту Сочи задержаны рейсы из-за атаки БПЛА

Новости регионов: аэропорт Сочи возобновил работу после атаки БПЛА

"Мой район. Новости": депо "Столбово" открылось в Коммунарке

Американский рэпер Akon не отменил концерт в Сириусе на фоне угрозы атаки БПЛА

Новости регионов: прокуратура начала проверку после гибели пилота вертолета на Камчатке

Настоящий вагон метро установили в "Манеже" на выставке "Та самая Москва"

"Мой район. Новости": движение по транспортной развязке открыли у метро "Корниловская"

Пассажирам авиакомпании Emirates запретят пользоваться пауэрбанками во время рейсов. Новое правило начнет действовать с 1 октября.

На борт можно будет взять только один внешний аккумулятор мощностью не больше 100 Ватт в час. Хранить его придется в кармане сиденья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика