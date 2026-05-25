Ирландский актер Киллиан Мерфи отмечает 50-летие

25 мая звезда "Острых козырьков" Киллиан Мерфи отмечает 50-летие. Он ведет закрытый образ жизни, не любит общаться с прессой и не появляется в соцсетях, при этом является одним из самых востребованных актеров и человеком-мемом. Подробности – в материале Москвы 24.

"Личные вопросы ни к чему"

Ирландскому актеру Киллиану Мерфи исполнилось 50 лет. Однако поклонники вряд ли узнают, как знаменитость отметит праздник, ведь он ведет закрытый образ жизни. У Мерфи нет аккаунтов в соцсетях, он неохотно общается с журналистами. Например, в интервью журналу GQ в феврале 2024-го звезда Голливуда заявил, что не видит смысла в посвященных фильмам пресс-турах, потому что считает бессмысленным отвечать на вопросы личного характера.





Киллиан Мерфи актер Я думаю, что это сломанная модель. Она сама по себе такая – всем просто скучно. <...> Люди всегда говорили мне: "У него отговорки" или "Он трудный собеседник". Но это не так! Я люблю говорить о работе, об искусстве. Но личные вопросы ни к чему.

При этом именно нежелание работать на свой медийный образ сделали Киллиана мемом. В соцсетях постоянно вирусятся снимки или отрывки из видео с "разочарованным", нарочито холодным, усталым и безразличным выражением лица актера или натянутой улыбкой во время интервью либо светских выходов. Пользователи Сети шутят, что звезде "Острых козырьков" даже не нужно ничего говорить – все и так понятно по его глазам и красноречивой мимике.

При этом в 2017-м актера спросили, знает ли он о существовании популярного мема "разочарованный Киллиан Мерфи". Выяснилось, что он не в курсе, что такое мем в принципе. Этот отрывок тоже завирусился в Сети.

Позднее в совместном интервью с Марго Робби в 2023-м Киллиан с иронией отметил, что уже заполнил некоторые пробелы в этом плане.





Киллиан Мерфи актер У меня два мальчика-подростка. Я знаю, что такое мем. И я знаю, что существуют мемы о том, что я не знаю, что такое мем. И я думаю, что все это придумали подростки, верно?

В свою очередь, в профессии Мерфи очень успешен: по данным СМИ, он занят как минимум в четырех проектах, премьеры которых запланированы на ближайшие годы, а в марте 2026-го вышел полнометражный фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек".

Фанаты мечтают увидеть его во все большем количестве фильмов. Например, в Сети активно обсуждают Киллиана как кандидата на роль агента 007. Кроме того, журналисты и фанаты Гарри Поттера предполагали, что ирландец воплотит образ Волан-де-Морта в новом сериале, однако вскоре актер опроверг эти слухи.

Бросил учебу ради театра

Киллиан Мерфи родился в 1976 году на юго-западе Ирландии в многодетной семье: у него есть младшие брат и две сестры. Его отец работал в ирландском министерстве образования, мать была учителем по французскому языку в школе. Будучи подростком, Киллиан увлекся игрой на гитаре, а затем с братом и друзьями основал группу. Коллектив даже получил предложение от одного из звукозаписывающих лейблов, однако ребята решили отказаться. Впоследствии Мерфи отмечал, что это "коварная индустрия" и, возможно, она могла бы разрушить дружеские отношения между участниками группы, которые они сохранили в будущем.

В итоге Мерфи поступил на правовой факультет Университетского колледжа Корка, но быстро понял, что юриспруденция его не привлекает, и бросил учебу. Тогда Киллиан заинтересовался студенческим театром, а потом попал в театральную труппу Corcadorca. Его первые роли были успешны, постановки пользовались популярностью у зрителей.

С 1997-го Мерфи начал сниматься в ирландском кино. Одним из прорывных для него стал проект Дэнни Бойла "28 дней спустя" 2002 года, в котором актер исполнил главную роль. После этого его карьера в Голливуде пошла в гору. В 2005-м он начал работать с Кристофером Ноланом и снялся в его трилогии "Темный рыцарь" о Бэтмене, воплотив злодея Джонатана Крейна. Впоследствии у актера и режиссера было еще несколько совместных проектов, в том числе "Начало", "Дюнкерк" и "Оппенгеймер". Последний стал самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате более 957 миллионов долларов. За роль физика, создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера Мерфи получил премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Помимо этого, одной из самых любимых зрителями ролей Мерфи стал лидер банды Томас Шелби в сериале "Острые козырьки" о криминальном мире Бирмингема 1920-х годов. Всего было снято шесть сезонов проекта.

Мерфи более 20 лет женат на ирландской художнице Ивонн Макгиннес. У пары двое сыновей.