13 марта, 13:04

Александр Лукашенко поздравил актрису Ирину Алферову с 75-летием

"Идеал женственности и красоты": народная артистка РФ Ирина Алферова отмечает 75-летие

Народная артистка РФ Ирина Алферова отмечает 13 марта 75-й день рождения. Как живет легендарная актриса, расскажет Москва 24.

"Запоминающиеся образы"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Актриса Ирина Алферова в свои 75 лет ведет закрытый образ жизни, почти не дает интервью и не появляется в светской хронике. Однако звезда советского кино продолжает работать: уже более 30 лет она служит в "Театре на Трубной". Алферова играет главную роль в спектакле "Толстого нет", воплощая на сцене образ жены Льва Николаевича.

За много лет впервые меня впечатлила пьеса "Толстого нет". У меня волосы встали дыбом. Боже мой! Это все же классика… Какая замечательная пьеса! Получился прекрасный спектакль, который нравится абсолютно всем!
Ирина Алферова
актриса, народная артистка РФ

Кроме того, легенда отечественного кинематографа появляется и на большом экране. В 2025-м Алферова сыграла одну из ролей в боевике "Красный шелк", где ее партнерами стали актеры Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко.

По данным СМИ, Ирина Ивановна задействована также в съемках военной драмы "Ушедшие в метель".

Одним из первых актрису с юбилеем поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пожелал народной артистке доброго здоровья, вдохновения, счастья и благополучия.

Будучи удивительно яркой и многогранной личностью, Вы блестяще проявили свое дарование в театре и кино. Созданные Вами запоминающиеся образы стали для миллионов поклонников идеалом женственности и красоты, снискали настоящую народную любовь.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Лукашенко также отметил, что белорусские зрители знают и ценят Алферову "как талантливую актрису, чье творчество способствует укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами".

"Эта Констанция мне всю картину испортила"

Фото: кадр из сериала "Д`Артаньян и три мушкетера"; режиссер – Георгий Юнгвальд-Хилькевич; производство – Гостелерадио СССР

Ирина Алферова родилась в Новосибирске в семье юристов: старшая сестра пошла по их стопам, а Ирина Ивановна в подростковом возрасте увлеклась театром, занималась в местной студии. После окончания школы она поехала в столицу и поступила в ГИТИС. В этом ее поддержала мать, Ксения Архиповна, которой недавно исполнилось 104 года.

Будучи студенткой, в 1977 году Алферова снялась в многосерийном фильме Василия Ордынского "Хождение по мукам" в одной из главных ролей, которая принесла ей всесоюзную известность. В 1978-м сыграла Констанцию в музыкальном приключенческом телефильме режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера". Эта роль закрепила за актрисой статус звезды советского кино, однако, по воспоминаниям Алферовой, работа над лентой стала для нее одной из самых сложных из-за конфликта с постановщиком.

Юнгвальд-Хилькевич хотел видеть в роли Констанции ее коллегу Евгению Симонову, однако руководство якобы "навязало" ему Алферову.

Эта Констанция мне всю картину испортила, она же типичная кухарочка из приличного дома, хорошенькая, но вовсе не приближенная фрейлина королевы Франции.
Георгий Юнгвальд-Хилькевич
режиссер, сценарист

Режиссер считал, что Ирина Ивановна не подходит для роли и даже переозвучил актрису: Констанция говорила голосом Анастасии Вертинской.

Всего на счету Алферовой более 60 киноролей, в числе которых "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Предчувствие любви" (1982), "ТАСС уполномочен заявить..." (1984), "Ночные забавы" (1991), "Ермак" (1996).

В 1976-м режиссер Марк Захаров пригласил актрису в "Ленком", однако долгое время ей доставались лишь роли в массовке и второстепенные. По данным СМИ, впоследствии актриса пожалела, что так долго ждала, отказываясь от многочисленных предложений других театров и съемок в кино. В 1993-м она перешла в труппу Московского театра "Школы современной пьесы" (ныне – "Театр на Трубной"), где служит до сих пор.

Алферова была замужем трижды. Первый брак был с болгарским дипломатом Бойко Гюровым, у пары родилась дочь Ксения, которая впоследствии пошла по стопам матери. Вторым супругом актрисы стал коллега Александр Абудулов, с которым они прожили 17 лет. В 1995-м Ирина Ивановна вышла замуж за Сергея Мартынова. По данным СМИ, артистка воспитала троих приемных детей: двоих наследников третьего супруга от предыдущих браков и родного племянника.

