Александр Лукашенко поздравил актрису Ирину Алферову с 75-летием

Народная артистка РФ Ирина Алферова отмечает 13 марта 75-й день рождения. Как живет легендарная актриса, расскажет Москва 24.
"Запоминающиеся образы"
Актриса Ирина Алферова в свои 75 лет ведет закрытый образ жизни, почти не дает интервью и не появляется в светской хронике. Однако звезда советского кино продолжает работать: уже более 30 лет она служит в "Театре на Трубной". Алферова играет главную роль в спектакле "Толстого нет", воплощая на сцене образ жены Льва Николаевича.
Кроме того, легенда отечественного кинематографа появляется и на большом экране. В 2025-м Алферова сыграла одну из ролей в боевике "Красный шелк", где ее партнерами стали актеры Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко.
По данным СМИ, Ирина Ивановна задействована также в съемках военной драмы "Ушедшие в метель".
Одним из первых актрису с юбилеем поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пожелал народной артистке доброго здоровья, вдохновения, счастья и благополучия.
Лукашенко также отметил, что белорусские зрители знают и ценят Алферову "как талантливую актрису, чье творчество способствует укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами".
"Эта Констанция мне всю картину испортила"
Фото: кадр из сериала "Д`Артаньян и три мушкетера"; режиссер – Георгий Юнгвальд-Хилькевич; производство – Гостелерадио СССР
Ирина Алферова родилась в Новосибирске в семье юристов: старшая сестра пошла по их стопам, а Ирина Ивановна в подростковом возрасте увлеклась театром, занималась в местной студии. После окончания школы она поехала в столицу и поступила в ГИТИС. В этом ее поддержала мать, Ксения Архиповна, которой недавно исполнилось 104 года.
Будучи студенткой, в 1977 году Алферова снялась в многосерийном фильме Василия Ордынского "Хождение по мукам" в одной из главных ролей, которая принесла ей всесоюзную известность. В 1978-м сыграла Констанцию в музыкальном приключенческом телефильме режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера". Эта роль закрепила за актрисой статус звезды советского кино, однако, по воспоминаниям Алферовой, работа над лентой стала для нее одной из самых сложных из-за конфликта с постановщиком.
Юнгвальд-Хилькевич хотел видеть в роли Констанции ее коллегу Евгению Симонову, однако руководство якобы "навязало" ему Алферову.
Режиссер считал, что Ирина Ивановна не подходит для роли и даже переозвучил актрису: Констанция говорила голосом Анастасии Вертинской.
Всего на счету Алферовой более 60 киноролей, в числе которых "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Предчувствие любви" (1982), "ТАСС уполномочен заявить..." (1984), "Ночные забавы" (1991), "Ермак" (1996).
В 1976-м режиссер Марк Захаров пригласил актрису в "Ленком", однако долгое время ей доставались лишь роли в массовке и второстепенные. По данным СМИ, впоследствии актриса пожалела, что так долго ждала, отказываясь от многочисленных предложений других театров и съемок в кино. В 1993-м она перешла в труппу Московского театра "Школы современной пьесы" (ныне – "Театр на Трубной"), где служит до сих пор.
Алферова была замужем трижды. Первый брак был с болгарским дипломатом Бойко Гюровым, у пары родилась дочь Ксения, которая впоследствии пошла по стопам матери. Вторым супругом актрисы стал коллега Александр Абудулов, с которым они прожили 17 лет. В 1995-м Ирина Ивановна вышла замуж за Сергея Мартынова. По данным СМИ, артистка воспитала троих приемных детей: двоих наследников третьего супруга от предыдущих браков и родного племянника.