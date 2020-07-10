Эксперт рассказал об особенностях ядовитых грибов

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Профессиональный грибник Дмитрий Тихомиров рассказал, что при выборе грибов в лесу необходимо обращать внимание на их характерные особенности. Об этом сообщает "Мир 24".

Так, эксперт призвал проверять, нет ли у основания ножки гриба клубневидного утолщения. Если есть – это может быть мухомор. Вторым признаком этого ядовитого гриба является колечко под шляпой.

Также Тихомиров объяснил, как отличить лесной шампиньон от бледной поганки. По словам специалиста, у ядовитого гриба практически салатовый цвет, а растет он преимущественно в Тульской и Воронежской областях.

Еще один опасный гриб – это галерина окаймленная, похожая на летние опята. Растет этот ядовитый вид на еловых гнилых стволах или пнях, поэтому при сборе опят безопаснее обходить эти участки.

Эксперт отметил, что незнание простых правил при сборе грибов зачастую становится причиной отравления целых семей.

"Почему много грибных отравлений именно в южных регионах России? Нормальных грибов мало – люди собирают съедобные поплавки, зеленые сыроежки и путают с бледной поганкой. Надо быть просто очень осторожным", – заявил грибник.

По словам Тихомирова, симптомы отравления проявляются не сразу – от бледной поганки недомогание ощущается спустя сутки.

Врач-диетолог высшей категории Елена Чедия ранее заявила, что грибы в качестве пищи подходят не всем. Противопоказанием для употребления этого продукта являются заболевания желудочно-кишечного тракта.

