Стало известно, кому нельзя есть грибы

19:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Употреблять в пищу грибы, как оказалось, можно не всем людям. Эксперты рассказали, что некоторым категориям граждан эта пища противопоказана.
Так, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия заявила, что грибы могут плохо усваиваться людьми, страдающими некоторыми заболеваниями.
"Грибы – это хорошая белковая пища, белок усваивается. Но она тяжела для людей, у которых заболевания желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь, гастрит", – приводит ТАСС ее слова.
Специалист отметила, что таким гражданам необходимо следить за достаточным количеством клетчатки в рационе. В грибах же она отсутствует.
"Если есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, нельзя говорить, что их нельзя есть, но человеку не следует особенно увлекаться ими", – также добавил руководитель направления "Оптимальное питание" Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин.
К аккуратности при употреблении грибов также призвал гастроэнтеролог Семен Рапопорт. По его словам, от их употребления стоит воздержаться при заболеваниях тонкой кишки, а также поджелудочной железы.
Ранее нутрициолог рассказала о нормах потребления ягод. Врач отметила, что на сегодняшний день стоит выбирать только клубнику, а хорошие вишня и черешня, по ее мнению, появятся только ближе к концу июня – началу июля. При этом отмечалось, что пользу для организма несут только те ягоды, в которых содержится витамин С.
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