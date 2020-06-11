Стало известно, кому нельзя есть грибы

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Употреблять в пищу грибы, как оказалось, можно не всем людям. Эксперты рассказали, что некоторым категориям граждан эта пища противопоказана.

Так, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия заявила, что грибы могут плохо усваиваться людьми, страдающими некоторыми заболеваниями.

"Грибы – это хорошая белковая пища, белок усваивается. Но она тяжела для людей, у которых заболевания желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь, гастрит", – приводит ТАСС ее слова.

Специалист отметила, что таким гражданам необходимо следить за достаточным количеством клетчатки в рационе. В грибах же она отсутствует.

"Если есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, нельзя говорить, что их нельзя есть, но человеку не следует особенно увлекаться ими", – также добавил руководитель направления "Оптимальное питание" Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин.

К аккуратности при употреблении грибов также призвал гастроэнтеролог Семен Рапопорт. По его словам, от их употребления стоит воздержаться при заболеваниях тонкой кишки, а также поджелудочной железы.

Ранее нутрициолог рассказала о нормах потребления ягод. Врач отметила, что на сегодняшний день стоит выбирать только клубнику, а хорошие вишня и черешня, по ее мнению, появятся только ближе к концу июня – началу июля. При этом отмечалось, что пользу для организма несут только те ягоды, в которых содержится витамин С.