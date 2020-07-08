Диетолог предостерегла от покупок мороженого и чебуреков на черноморских пляжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева заявила, что покупать еду на пляже не рекомендуется. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Если вы собираетесь долго быть на берегу моря, не уходя на обед, возьмите с собой из дома хорошо вымытые фрукты или ягоды, обычную воду, вареную кукурузу. Но покупать их на пляже не стоит", – заявила эксперт.

По словам Пугачевой, продукты с пляжа могут быть ненадлежащего качества. Особенную опасность представляют чебуреки и иные жареные изделия с мясом. Потенциально их употребление может привести к пищевому отравлению.

В основной рацион на курортах должны входить местные овощи, свежевыловленная рыба и морепродукты, а также свежий сыр и хлеб. В жару важно не переедать.

Пугачева отметила, что следует осторожно подходить к выбору фруктов. Их следует употреблять небольшими порциями, при этом сами плоды не должны быть переспелыми.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург ранее рассказал, как правильно есть арбуз. По словам специалиста, необходимо употреблять не более 300-400 граммов ягоды, а людям с гипертонией она и вовсе противопоказана.

