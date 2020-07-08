Диетолог предостерегла от покупок мороженого и чебуреков на черноморских пляжах

10:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева заявила, что покупать еду на пляже не рекомендуется. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Если вы собираетесь долго быть на берегу моря, не уходя на обед, возьмите с собой из дома хорошо вымытые фрукты или ягоды, обычную воду, вареную кукурузу. Но покупать их на пляже не стоит", – заявила эксперт.
По словам Пугачевой, продукты с пляжа могут быть ненадлежащего качества. Особенную опасность представляют чебуреки и иные жареные изделия с мясом. Потенциально их употребление может привести к пищевому отравлению.
В основной рацион на курортах должны входить местные овощи, свежевыловленная рыба и морепродукты, а также свежий сыр и хлеб. В жару важно не переедать.
Пугачева отметила, что следует осторожно подходить к выбору фруктов. Их следует употреблять небольшими порциями, при этом сами плоды не должны быть переспелыми.
Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург ранее рассказал, как правильно есть арбуз. По словам специалиста, необходимо употреблять не более 300-400 граммов ягоды, а людям с гипертонией она и вовсе противопоказана.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».