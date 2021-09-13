В крови отравившихся арбузом в Москве бабушки и девочки обнаружили следы яда – СМИ

Московские эксперты определили вещество, которое привело к смерти пожилой женщины и подростка на Совхозной улице. Это этиленгликоль – яд, который используется в тормозных жидкостях, антифризе, сообщают СМИ.

По одной из версий, целая семья отравилась арбузом, купленным в ближайшем магазине. Но рассматривают еще и другие.

В результате в больнице оказались 10 человек – это жители одного дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.