МИД России заявил протест посольству ФРГ в Москве

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Министерство иностранных дел России заявило протест посольству Германии в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной стали заявления посла ФРГ в Японии, которые поставили под сомнение суверенитет и юрисдикцию РФ в отношении южных Курильских островов. По мнению ведомства, высказывания дипломата представляют собой посягательство на территориальную целостность России.

Министерство напомнило, что страна получила южные Курильские острова на законных основаниях после Второй мировой войны. Именно тогда были заключены договоренности между союзными державами. В связи с этим суверенитет России на данной территории является неоспоримым, подчеркнули в ведомстве.

"Германской стороне указано, что солидаризация с юридически ничтожными территориальными притязаниями официального Токио, корни которых – в реваншистской интерпретации итогов Второй мировой войны, – особенно кощунственна в год, когда прогрессивное человечество отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне", – отметили в МИД РФ.

Ранее японское правительство заявило о желании заключить мирный договор с Россией, несмотря на сложные отношения. При этом Токио также продолжит придерживаться политики решения вопроса о принадлежности Курильских островов.

Кроме того, японские власти хотят продолжать работу в рамках российских проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", так как считают их необходимыми для энергобезопасности страны. Однако страна будет постепенно сокращать зависимость от российской энергетики.

