Около 1,2 миллиона газовых плит проверили в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) проверили около 1,2 миллиона газовых плит в столичных квартирах за 9 месяцев 2025 года. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"За январь – сентябрь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности почти 1,2 миллиона газовых плит, что составляет примерно 67% от общего числа", – отметил вице-мэр.

Заммэра подчеркнул, что при выявлении нарушений специалисты устраняют потенциальные угрозы безопасности и дают рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования.

Информацию о датах и времени проверок горожане могут узнать на информационных стендах в подъездах и дворах, напомнил Бирюков, назвав безопасность газового оборудования приоритетом, благодаря которому плановые инспекции всех газифицированных домов проводятся ежегодно.

Всего в Москве свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Чтобы обеспечить их безопасную эксплуатацию, проверки необходимо проводить регулярно. Ответственность за поддержание оборудования в исправном состоянии и его замену лежит на владельце или арендаторе жилого помещения.

Газовая плита служит в среднем 10–12 лет. После этого срока изнашиваются газовые краны, повреждаются рассекатели горелок, а также нарушается теплоизоляция духового шкафа, пояснил Бирюков. В результате поддерживать безопасную эксплуатацию прибора становится невозможно, в связи с чем проводится его замена. Все газовые плиты должны быть оборудованы системой "газ-контроль", которая отключает подачу газа при погасании пламени в горелке.

К настоящему моменту специалисты КГХ также бесплатно заменили более 180 тысяч электросчетчиков в жилых домах Москвы. В рамках работ специалисты демонтируют старые счетчики, срок службы которых истек, и установят новые, рассчитанные на 30 лет.

Дополнительно мастера установят оборудование, благодаря которому в будущем можно будет подключить интеллектуальную систему учета электроэнергии. Всего в этом году планируется обновить более 300 тысяч приборов.