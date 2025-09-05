Более 180 тыс электросчетчиков бесплатно заменили в домах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 180 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала года. Всего в этом году планируется обновить свыше 300 тысяч приборов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к Мосэнергосбыту", – отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых приборов составит 30 лет.

Дополнительно мастера установят оборудование, благодаря которому в будущем можно будет подключить интеллектуальную систему учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, поскольку система сделает это сама.

О дате работ горожан предупреждают заранее. Соответствующая информация размещается на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов. График также выставлен на сайте Мосэнергосбыта в разделе "График бесплатной замены ПУ", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.

Кроме того, в городе с начала года сотрудники "Мосгаза" проверили более миллиона газовых плит, почти 60% от общего числа. Мелкие неполадки они устраняют на месте. При обнаружении серьезных нарушений специалисты исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.

