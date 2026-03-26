Константин Богомолов прокомментировал вывод своего спектакля из репертуара МХТ им. Чехова

Режиссер Константин Богомолов заявил, что его спектакль больше не будет идти на сцене МХТ им. Чехова, который возглавляет Константин Хабенский. В Сети сразу заподозрили конфликт между кинодеятелями. Подробности – в материале Москвы 24.

Спектакль режиссера Константина Богомолова убрали из репертуара МХТ им. Чехова, которым руководит Константин Хабенский. Новость сообщил сам постановщик в своих соцсетях. При этом на официальном сайте театра "Новая оптимистическая" есть, но билеты приобрести уже нельзя.





Константин Богомолов режиссер, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Всегда грустно, когда любимый спектакль завершает свой путь. Прекрасно, когда у него есть шанс продолжить свою жизнь в новом доме.

Богомолов сообщил, что постановка будет возобновлена на сцене Театра на Бронной, художественным руководителем которого он является.

"С чем я и поздравляю поклонников этого спектакля. А тех, кто еще не видел его, – приглашаю. Это одна из любимейших моих работ. Та же команда, тот же текст, новое пространство", – отметил режиссер.

В спектакле задействованы Игорь Верник, Ольга Воронина, Александра Ребенок, сам Богомолов и другие артисты.

В Сети предположили, что причиной таких перестановок стали напряженные отношения между Хабенским и Богомоловым. В частности, телеграм-канал "Героиня Татлера" назвал произошедшее "окончательным разводом с разделом имущества". Авторы поста указали, что "Новая оптимистическая" начала идти в МХТ им. Чехова, когда Хабенский только занял пост худрука театра и "был заинтересован в хороших спектаклях хороших режиссеров". Якобы тогда отношения между тезками были "безоблачными". Но недавно все изменилось.

"После борьбы за Школу-студию МХАТ этот спектакль был последним, что позволяло Богомолову по-свойски и по делу заходить в МХТ, и вот теперь "Новая оптимистическая" переезжает на Бронную. То есть уже и дипломатических отношений между ними не осталось", – указано в материале.

Споры вокруг места ректора Школы-студии МХАТ разгорелись в конце января. Должность освободилась после смерти заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, который занимал ее с 2013 года. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что исполняющим обязанности назначен Константин Богомолов.

Однако против этого выступили некоторые выпускники Школы-студии, в числе которых были Марьяна Спивак, Юлия Меньшова, Антон Шагин, Марк Богатырев. Они обратились к Любимовой с открытым письмом, в котором заявили, что выбор Богомолова в качестве и. о. ректора "категорически нарушает традиции преемственности" учебного заведения.

При этом другие выпускники, актриса Софья Эрнст и народный артист РФ Сергей Безруков, напротив, поддержали Константина.

Однако не прошло и месяца, как Богомолов сложил полномочия, сообщив об этом в своем телеграм-канале. СМИ назвали причиной такого решения невозможность совмещать руководящие должности (Богомолов возглавляет Театр на Малой Бронной и Театр-Сцену "Мельников"). При этом журналисты ознакомились с уставом Школы-студии МХАТ и выяснили, что "ректор не может исполнять свои обязанности по совместительству".

Однако издание "Коммерсант" со ссылкой на инсайдеров выдвинуло предположение, что "на богомоловский "ресурс" нашлись ресурсы посильнее". Авторы статьи представили несколько версий. По одной из них, в процесс вмешался режиссер, актер и продюсер Никита Михалков, "никогда не жаловавший Константина Богомолова". По другой, народный артист РФ и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков также мог поспособствовать столь скорой отставке и. о. ректора.

Среди тех, кто мог быть недоволен назначением Богомолова, назвали и Хабенского.

"Наблюдатели были единодушны во мнении, что пост ректора Константин Богомолов рассматривает как трамплин к давно желанному креслу мхатовского худрука. Но, как можно предположить, и без их помощи действующий худрук почувствовал опасность и тоже включил свои ресурсы", – отмечалось в материале.

В итоге в начале марта на должность был назначен Хабенский. Богомолов поздравил народного артиста РФ в своих соцсетях.





Константин Богомолов режиссер, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога станут мощным двигателем развития Школы-студии. Сил и терпения!

В свою очередь, Хабенский публично не комментировал ни свое, ни назначение коллеги, а также его "отставку". При этом в официальном телеграм-канале МХТ им. Чехова произошедшее назвали "логичным решением".

"Школа-студия исторически возникла при Художественном театре и многие годы это был, по сути, единый монолитный организм. <...> Теперь появилась возможность восстановить правильный баланс. Впервые понятие "Школа-студия при Художественном театре" приобретает заложенный в это название объединяющий смысл", – указано в посте.

Назначение Хабенского поддержали заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова и народный артист РФ Борис Щербаков.