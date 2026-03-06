06 марта, 13:15Культура
Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначили Сергея Безрукова
Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначили Сергея Безрукова. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
С 2014 года Безруков является худруком Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.
Любимова также сообщила, что исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначили Константина Хабенского. Он продолжает возглавлять Московский Художественный театр имени Чехова.
