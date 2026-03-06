Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначили Сергея Безрукова. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

С 2014 года Безруков является худруком Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.

Любимова также сообщила, что исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначили Константина Хабенского. Он продолжает возглавлять Московский Художественный театр имени Чехова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.