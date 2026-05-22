Россиянка купила дворец в Белоруссии за 2,4 тыс российских рублей

Фото: depositphotos/ligora

Россиянка приобрела дворец Радзивиллов в белорусском городе Дятлово за 94,5 белорусского рубля (около 2,4 тысячи российских рублей). Об этом сообщает агентство "Sputnik Беларусь".

Двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки было выставлено на торги за символическую цену. С 2010 года дворец в стиле барокко пустовал и постепенно разрушался. При этом здание неоднократно выставлялось на торги.

В ноябре 2022 года его за символическую цену купил российский бизнесмен. Его представители заверяли, что дворец будет восстановлен, после чего заработает как объект социальной направленности. Однако владелец так и не выполнил свои обязательства, в связи с чем здание здание вновь перешло в муниципальную собственность.

После этого дворец несколько раз пытались продать на торгах, однако никто не решался его купить из-за высокой начальной цены лота в 296 064 белорусских рубля. Затем цену несколько раз снижали, вплоть до 90 белорусских рублей. В результате в апреле этого года дворец был продан по единственной заявке на торгах за 94,5 белорусского рубля.

Общая площадь здания составляет 1 527,5 квадратного метра, ему присвоен статус памятника историко-культурного наследия. Главным условием торгов является проведение покупателем реконструкции и капитального ремонта, а также ввод его в эксплуатацию не позднее пяти лет со дня заключения договора.

Новым владельцем дворца стала россиянка Татьяна. Она рассказала, что планирует открыть в его стенах апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы. По словам Татьяны, она мечтала обзавестись дворцом с детства, а про его продажу узнала из статьи в интернете.

Она добавила, что часть залов по договору с правительством Белоруссии будет открыта для экскурсий. При этом на втором этаже Татьяна планирует обустроить комнаты для себя, чтобы со временем окончательно переехать сюда жить.

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) и ее бывший муж Артем Чекалин продали недостроенный особняк в элитном поселке "Агаларов Эстейт" за 870 миллионов рублей.

В свою очередь, певец Дима Билан продал свой двухэтажный дом на Новорижском шоссе в Подмосковье. Речь идет о теперь уже бывшей недвижимости артиста в коттеджном поселке "Монтевиль". Площадь дома составляет 440 квадратных метров.