Пушилин опроверг информацию о переносе столицы ДНР в Мариуполь

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что информация о переносе столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) из Донецка в Мариуполь не является достоверной. Соответствующее заявление появилось в его телеграм-канале.

"Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже", – говорится в сообщении.

В четверг, 12 января, Пушилин рассказал о серьезном продвижении российских войск под Артемовском. Он отметил, что в настоящий момент есть серьезные продвижения также по авдеевскому направлению.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российских властей в приоритете стоит задача восстановить и наладить мирную жизнь на присоединенных территориях, однако для этого предстоит большая работа.

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