Песков заявил, что восстановление мирной жизни в новых регионах РФ является приоритетом

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

У российских властей в приоритете стоит задача восстановить и наладить мирную жизнь на присоединенных территориях, однако для этого предстоит большая работа. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на новые субъекты отправляется много денег, от этого за присоединенными территориями необходимо следить более бдительно, особенно за деятельностью всех ведомств.

Песков указал на то, что очень часто работы там проводятся близко к местам боевых действий. Он напомнил, что в ДНР и ЛНР долгое время из-за недофинансированности не обновлялись те или иные структуры, которые сейчас пребывают в значительном износе.

"Поэтому все это нужно будет чинить, развивать и так далее. Это требует и денег, и людских ресурсов. И то и другое в достаточности имеется", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ ответил, определены ли точные сроки, когда Владимир Путин сможет посетить новые регионы. По его словам, пока что конкретной даты нет, но "рано или поздно это произойдет".

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