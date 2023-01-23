Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:34

Политика

Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска продвигаются практически по всей линии соприкосновения в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, ситуация остается тяжелой, но, несмотря на это, ВС РФ практически везде продвигаются вперед.

Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Краснопольевка и Двуречье в ДНР. 21 января член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что штурмовые группы ЧВК "Вагнер" полностью освободили село Краснополье в ДНР. Также российским военным удалось взломать первую линию украинской обороны на отдельных участках фронта в Запорожской области.

20 января под контроль Вооруженных сил России перешло село Лобковое в Запорожской области. Занять населенный пункт удалось в ходе наступательных действий подразделений Восточного военного округа.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе Красного Лимана в ДНР

Читайте также


политика

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика