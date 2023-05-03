В Турции заявили о рисках прекращения поставок по зерновому коридору

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Поставки продовольствия по зерновому коридору могут прекратиться, если встреча представителей России, Турции и Украины 5 мая не принесет результатов. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Встреча Турция – Россия – Украина в Стамбуле 5 мая имеет важное значение для будущего зернового коридора. Если встреча не принесет положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая", – цитирует его агентство İhlas.

Калын также обратил внимание, что в случае отсутствия положительного решения в мировых поставках продовольствия могут возникнуть серьезные проблемы.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что встреча замминистров трех государств будет посвящена ряду вопросов, в частности зерновой инициативе. Государствам, по его словам, нужно прийти к соглашению, поскольку оно необходимо для обеспечения мира и стабильности.

При этом в МИД РФ подобную встречу не подтвердили. В ведомстве сообщили, что дата переговоров еще не согласована.



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