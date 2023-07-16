Последнее судно в рамках черноморской инициативы покинуло Украину

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Из украинского порта отчалил турецкий сухогруз TQ Samsun, который стал последним в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совместный координационный центр.

По данным СКЦ, сухогруз вышел из порта Одессы в воскресенье, 16 июля. Он направится в Стамбул, а далее – в Нидерланды. Судно везет 38,8 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции.

До этого в СКЦ заявляли, что центр с 27 июня не выдавал разрешений на новые инспекции судов на основе заявок на проход в Черное море в рамках зерновой сделки. За период реализации соглашений было вывезено порядка 33 миллионов тонн сельхозпродукции.

16 июля СМИ выяснили, Украина в случае прекращения зерновой сделки может потерять до 500 миллионов долларов. Так, за август 2022 – июнь 2023 года Киев экспортировал 50,6 миллиона тонн зерна. При этом главная часть экспорта осуществляется через порты, доля поставок через них составила 78%.

Документ о продлении зерновой сделки был подписан в мае. Действие соглашений истекает уже завтра, 17 июля.

Владимир Путин отмечал, что Москва согласится на продление документа в тот момент, когда будут выполнены условия российской стороны.

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