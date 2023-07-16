СМИ выяснили, сколько Украина потеряет в случае прекращения черноморской инициативы

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Киев в случае прекращения зерновой сделки может потерять до 500 миллионов долларов в месяц. К такому выводу пришло агентство РИА Новости, ссылаясь на собственные расчеты на основе данных ООН, Минсельхоза и украинской таможни.

По данным СМИ, за август 2022 – июнь 2023 года Украина экспортировала 50,6 миллиона тонн зерна. Вместе с этим основная часть экспорта проходит через порты, доля поставок через них составила 78%. Остальное переправляется по железной дороге, автотранспортом и паромами.

Данные о цене на зерновой экспорт Украины были взяты с платформы ООН Comtrade и таможни государства. Информация об объемах экспорта есть в материалах Минсельхоза, а данные поставок в рамках черноморской инициативы – на сайте Координационного центра ООН.

Накануне в ООН признали, что ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено по зерновой сделке за все время ее действия. Там уточнили, что экспорт этого ресурса зависит от ситуации с аммиакопроводом Тольятти – Одесса, который ранее был поврежден.



Москва неоднократно сообщала, что обязательства по зерновой сделке перед РФ не выполняются. В последний раз Владимир Путин заявил об этом в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.



Соглашение о продлении зерновой сделки было достигнуто в мае. Его действие истекает 17 июля. Президент РФ подчеркивал, что Москва согласится на продление документа в тот момент, когда будут выполнены условия российской стороны.

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