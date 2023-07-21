В Турции выразили надежду на возобновление зерновой сделки в кратчайшие сроки

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Турция получила от России детальные причины приостановки черноморской зерновой инициативы и прилагает усилия по возобновлению сделки. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Мы прилагаем серьезные усилия для возобновления зерновой сделки, будучи Турцией выступаем за возвращение России к столу. В ходе переговоров с уважаемым господином Лавровым (главой МИД РФ Сергеем Лавровым. – Прим. ред.) мы получили детальные объяснения относительно причин позиции Москвы", – цитирует его ТАСС.

Фидан указал, что надежда на скорейшее возобновление зерновой сделки обусловлена высокой вероятностью усугубления голода в нуждающихся странах.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Комментируя приостановку соглашения, Владимир Путин заявил, что Россия может вновь стать его участником при выполнении ряда требований. В частности, самой сделке должны вернуть гуманитарную суть, а российские банки подключить к системе SWIFT.

С 20 июля Минобороны РФ ввело предупреждение, согласно которому следующие в акватории Черного моря по направлению в порты Украины будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. Вместе с тем страны, чьи флаги будут установлены, будут признаваться Москвой вовлеченными в конфликт на стороне Киева.



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