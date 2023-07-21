Миссия РФ в ООН назвала условия возвращения Москвы в зерновую сделку

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Россия вернется в зерновую сделку, если Запад выполнит условия, включая вывод из-под санкций зерна и удобрений, переподключение банков к SWIFT, перезапуск аммиакопровода "Тольятти-Одесса", разблокировку активов РФ и восстановление гуманитарного характера сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда РФ при организации Дмитрия Полянского.

"Первое – это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе – должны быть сняты все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений, – подчеркнул он.

По словам дипломата, новые обещания и идеи Москву не устроят, ей нужно выполнение условий. Также необходимо возобновить поставки в РФ запчастей для сельхозтехники, отметил Полянский.

Четвертым условием он назвал решение вопросов с фрахтом судов и страхованием экспортных поставок продовольствия.

"Рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов, стоимости международных финансовых расчетов, других транзакций привели к потере рентабельности поставок в два раза", – пояснил первый запостпреда РФ.

Он добавил, что следует обеспечить условия для расширения поставок удобрений РФ и сырья. Кроме того, зерновая сделка должна работать в интересах нуждающихся стран, указал дипломат.

17 июля российская сторона официально уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что отказывается продлевать зерновую сделку. В МИД РФ это решение объяснили в том числе тем, что ни одна из задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

На следующий день ООН сообщила о прекращении движения судов из портов Украины в рамках черноморской инициативы. А позже Минобороны РФ заявило, что будет рассматривать в качестве перевозчиков военных грузов все суда, следующие в украинские порты через акваторию Черного моря.

Миссия РФ в ООН сообщила, что решение по зерновой сделке окончательное