Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 07:16

Политика

Судан хочет получить помощь России в восстановлении страны

Фото: 123RF.com/firewings

Судан рассчитывает на помощь России в восстановлении страны, заявил РИА Новости суданский постпред при ООН в Женеве Хассан Хамид Хассан.

Он уточнил, что в рамках мандата налажено тесное сотрудничество с РФ и хорошее взаимодействие с российским постпредом. Дипломат удовлетворен тем, что, несмотря на конфликт в Судане, удалось провести министерскую встречу в Москве, состоялся визит делегации на высоком уровне.

По его словам, у России нет никаких колониальных интересов в Африке, также страна придерживается принципов ООН. Хассан назвал РФ настоящим другом и партнером Судана.

В 2023 году в Судане вспыхнули бои между движением "Силы быстрого реагирования" (СБР) и армией. Позже стороны подписали соглашение, в котором обязались избегать причинения вреда мирному населению и создать пространство для гумпомощи.

В 2025-м город Хартум был освобожден от повстанцев. Россия выразила интерес в помощи Судану в восстановлении столицы страны после конфликта.

Читайте также


политика

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика