Судан хочет получить помощь России в восстановлении страны

Фото: 123RF.com/firewings

Судан рассчитывает на помощь России в восстановлении страны, заявил РИА Новости суданский постпред при ООН в Женеве Хассан Хамид Хассан.

Он уточнил, что в рамках мандата налажено тесное сотрудничество с РФ и хорошее взаимодействие с российским постпредом. Дипломат удовлетворен тем, что, несмотря на конфликт в Судане, удалось провести министерскую встречу в Москве, состоялся визит делегации на высоком уровне.

По его словам, у России нет никаких колониальных интересов в Африке, также страна придерживается принципов ООН. Хассан назвал РФ настоящим другом и партнером Судана.

В 2023 году в Судане вспыхнули бои между движением "Силы быстрого реагирования" (СБР) и армией. Позже стороны подписали соглашение, в котором обязались избегать причинения вреда мирному населению и создать пространство для гумпомощи.

В 2025-м город Хартум был освобожден от повстанцев. Россия выразила интерес в помощи Судану в восстановлении столицы страны после конфликта.