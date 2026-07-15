Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 07:15

Происшествия

Россиянки сообщили о проблемах со зрением после использования косметики известного бренда

Россиянки сообщили о проблемах со зрением после использования косметики известного бренда

Турагент из Москвы обманула десятки клиентов на 25 млн рублей

Более 340 БПЛА летело на Москву за последние сутки

"Московский патруль": летевший из Узбекистана пассажир пытался провезти драгоценные камни

"Московский патруль": мужчина разбил спорткар топором

"Московский патруль": магазин поддельных документов обнаружили в Москве

Такси повисло на разделительном отбойнике в Дедовске на Волоколамском шоссе

Три автомобиля столкнулись на Садовом кольце в центре Москвы

Мужчина, разбивший машину топором на Новоясеневском проспекте, оказался ее владельцем

Уголовное дело возбудили после предотвращения теракта в Подмосковье

Несколько россиянок заявили о проблемах с глазами после использования термогеля для ресниц известного отечественного бренда. По словам пострадавших, после нанесения средства у них появились жжение, боль, светобоязнь и отеки.

Производитель сообщил, что готов провести проверку продукции и организовать независимую экспертизу использованного средства. На момент выхода сюжета официальный ответ на запрос редакции не поступил.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕгор БедуляПолина БрабецАнгелина Жукова

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика