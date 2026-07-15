Россиянки сообщили о проблемах со зрением после использования косметики известного бренда

Несколько россиянок заявили о проблемах с глазами после использования термогеля для ресниц известного отечественного бренда. По словам пострадавших, после нанесения средства у них появились жжение, боль, светобоязнь и отеки.

Производитель сообщил, что готов провести проверку продукции и организовать независимую экспертизу использованного средства. На момент выхода сюжета официальный ответ на запрос редакции не поступил.

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