Красноярского экс-депутата Гольдмана заочно арестовали

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Центральный районный суд Красноярска заочно арестовал бизнесмена и экс-депутата краевого парламента Романа Гольдмана, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом заявила пресс-служба МВД по региону.

Как сообщили в ведомстве, решение было принято по ходатайству следователей. В настоящее время Гольдман объявлен в международный розыск.

В ноябре 2023 года на Гольдмана завели уголовное дело по статье "Мошенничество". На него пожаловались в полицию более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро Вклад". Сумма ущерба оценивалась более чем в 1 миллиард рублей.

В свою очередь, следователи возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Гольдман, являясь генеральным директором ПАО УК "Голдман Групп", для погашения своих долгов перед кредиторами убедил гендиректора ООО "Управление Агроактивами" выдать ему в долг на сумму более 327 миллионов рублей.

В связи с этим бизнесмена объявили в федеральный розыск, так как обвиняемый находится за границей России. 30 октября Гольдман вылетел из Красноярска в Москву, затем в Минск, после чего в Стамбул, на Мальдивы и снова вернулся в Турцию.