Второе уголовное дело возбудили на красноярского бизнесмена Гольдмана – МВД

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Следователи МВД возбудили второе уголовное дело в отношении красноярского бизнесмена, экс-депутата краевого парламента Романа Гольдмана, объявленного в федеральный розыск по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Теперь бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с мая по август 2023 года, являясь генеральным директором ПАО УК "Голдман Групп", бизнесмен для погашения своих долговых обязательств перед кредиторами убедил гендиректора ООО "Управление Агроактивами" выдать ему в долг более 327 миллионов рублей.

В качестве гарантии возврата денег фигурант предложил заключить договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале другого предприятия. При этом он заранее понимал, что указанную долю невозможно продать, так как нет письменного разрешения на ее отчуждение. Итогом стало подписание данного договора и выдача денежных средств, которые подозреваемый не собирался возвращать, распорядившись ими по своему усмотрению.

По ходатайству следствия на имущество холдинга наложили дополнительный арест на 2,3 миллиарда рублей. Общая сумма арестованных активов Гольдмана уже превышает четыре миллиарда рублей.

В ноябре прошлого года в отношении Гольдмана возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". С жалобами на него в полицию обратились более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро Вклад". Сумма нанесенного ущерба оценивалась более чем в один миллиард рублей.

Бизнесмена объявили в федеральный розыск. В ходе розыска бывшего политика выяснилось, что он находится за пределами России. 30 октября Гольдман вылетел из Красноярска в Москву, затем в Минск, после чего в Стамбул, на Мальдивы и снова вернулся в турецкий город.