Экс-депутата красноярского Заксобрания Гольдмана объявят в международный розыск

Фото: телеграм-канал "Парламент на Енисее"

Бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана планируют объявить в международный розыск после предъявления обвинений в мошенничестве. Об этом сообщил начальник регионального главка МВД РФ Александр Речинский.

В ходе розыска бывшего политика выяснилось, что он находится за пределами России. 30 октября Гольдман вылетел из Красноярска в Москву, затем в Минск, после чего в Стамбул, на Мальдивы и снова вернулся в турецкий город.

"По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности "Голдман Групп" будет подготовлено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении лица в международный розыск", – цитируют Речинского в телеграм-канале ведомства.

До этого в отношении Гольдмана возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". С жалобами на него в полицию обратились более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро Вклад". Сумма нанесенного ущерба оценивалась более чем в один миллиард рублей.

