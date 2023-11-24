На экс-депутата красноярского заксобрания Гольдмана завели уголовное дело о мошенничестве

Фото: Следственный комитет РФ

В отношении бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Как уточнили в ведомстве, в полицию уже обратились свыше 1 000 пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро Вклад", который принадлежит Гольдману. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем 1 миллиард рублей.

Сотрудники полиции проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия. Следователи ГСУ ГУ МВД России по региону ходатайствуют о наложении ареста на более чем 380 объектов, принадлежащих экс-депутату и его компаниям.

В данный момент правоохранители готовят документы для объявления Гольдмана в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Симоновский суд Москвы назначил 6 лет колонии общего режима бизнесмену Виктору Батурину за покушение на мошенничество.

До этого СМИ сообщали о том, что против сбежавшего на Украину экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) возбудили новое уголовное дело.



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