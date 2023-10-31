ФСБ России задержала соучастника покушения на экс-депутата Рады Царева

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ФСБ задержала соучастника покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации пресс-службы, координатором покушения на Царева стал 46-летний россиянин, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) следил за экс-депутатом, а также сделал тайник со средствами поражения, используемый для совершения преступления.

Как сообщили в ФСБ, мужчина признался в сотрудничестве с СБУ и дал показания о том, как совершил преступление.

"В ходе обыска по месту жительства обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы", – добавили в пресс-службе.

В ФСБ также заявили, что на данный момент ведется работа по розыску исполнителя покушения и других лиц, которые помогали спецслужбам Украины в совершении данного преступления.

Кроме того, сотрудники ФСБ в результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий получили доказательства причастности украинских спецслужб в организации покушения на Царева.

"Доказательства свидетельствуют об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур", – сказано в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили о текущем состоянии пострадавшего экс-депутата, которое сейчас уже оценивается как удовлетворительное. При этом в заявлении сказано, что его жизни на данный момент ничего не угрожает.

"В отношении членов его семьи приняты необходимые меры безопасности", – подчеркнули в ФСБ.

Покушение на Царева, который преследуется украинскими властями по уголовному делу о попытке свержения конституционного строя, было совершено в ночь на 27 октября в Ялте, на территории санатория, где он проживает.

В Царева выстрелили два раза. Как сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов, бывший депутат получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

По факту покушения ФСБ России возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.