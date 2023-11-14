Суд приговорил бизнесмена Батурина к 6 годам колонии по делу о мошенничестве

Фото: depositphotos/YGphoto

Симоновский суд Москвы назначил 6 лет колонии общего режима бизнесмену Виктору Батурину за покушение на мошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК РФ), а также в фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в нем (часть 1 статьи 303 УК РФ).

Батурина задержали 1 июля 2021 года. По предварительным данным, уголовное дело связано с разделом компании "Интеко". Заявление в правоохранительные органы на Батурина написала его сестра – бывшая жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. По ее словам, он пытался получить в 2011 году 25% акций "Интеко" незаконным путем.

Это не первое возбужденное против него уголовное дело. Так, в 2011 году Пресненский суд столицы признал бизнесмена виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Позднее против него возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже двух векселей "Интеко-Агро" и "Интеко" английскому предпринимателю на общую сумму 5,5 миллиарда рублей. 26 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы. 22 января 2016 года Верховный суд Калмыкии досрочно освободил бизнесмена из колонии. Неотбытая часть наказания для него была заменена штрафом.

Бизнесмена Батурина арестовали по делу о мошенничестве