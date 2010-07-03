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Технологии

17:27

"Русские витязи" получили четыре новейших истребителя Су-35С

технологии безопасность

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

На вооружение пилотажной группы "Русские витязи" поступили четыре новых истребителя Су-35С. Техника прибыла на аэродром Кубинка в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны России.

Экипажи продолжат летать и на других самолетах, которые стоят на вооружении эскадрильи. При этом оставшиеся Су-27 будут плавно выводиться из эксплуатации.

По словам командира Центра показа авиационной техники Андрея Алексеева, новые самолеты очень легкие в пилотировании. "Если взять по усилиям для летчика – самолет, наверное, самый легкий, на котором мне приходилось летать", – подчеркнул он.

Ранее Минобороны разместило в Сети видеозапись полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах. На видео запечатлен процесс полета, а также посадка истребителей. Во время учений экипажи Су-27СМ3 и Су-30М2 отработали приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях.

Летчики краснодарского смешанного авиаполка выполнили полеты над горно-лесистой местностью Кавказа, чтобы потренировать элементы сложного пилотажа и управление боевым самолетом на высоте до 100 метров.

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