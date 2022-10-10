Ветеран ВОВ дал напутствие мобилизованным москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зампредседателя Совета ветеранов Басманного района Виктор Каратаев передал "пламенный привет" от ветеранов Великой Отечественной войны мобилизованным москвичам. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Каратаев отметил, что ветераны всей душой болеют и беспокоятся за сложившуюся вокруг России обстановку.

"Вам доверены рубежи. Мы в вас верим", – сказал ветеран.

Он также пожелал военнослужащим здоровья и победы.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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