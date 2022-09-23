Власти Крыма планируют выдавать участки всем участвующим в СВО жителям республики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Крыма планируют разработать закон о выдаче земельных участков всем жителям республики, которые будут участвовать в спецоперации на Украине. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, чьи слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что участки намерены выдавать людям вне зависимости от времени призыва.

По его словам, закон начнут рассматривать в госсовете на следующей неделе.

Ранее Аксенов рассказал, что мобилизованные в Симферополе граждане отправятся на переподготовку в Севастополь. Он уточнил, что в понедельник, 26 сентября, лично прибудет в Севастополь и встретится с составом, оценит условия находящихся в резерве, а также их экипировку. Глава полуострова также поблагодарил жителей региона за мужество в сложное для России время, понимание и поддержку.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

