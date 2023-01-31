В РФ призвали уточнить критерии признания наследника недостойным

Фото: depositphotos/palinchakfeedough

В России предложили уточнить критерии признания наследника недостойным. С такой инициативой выступил юрист Иван Соловьев. Об этом пишет RT.

Эксперт уже направил соответствующее письмо главе Верховного суда России Вячеславу Лебедеву. В нем Соловьев обосновал актуальность своего предложения. По его словам, все чаще стали возникать ситуации, когда один из родителей, который не помогал в воспитании ребенка, претендует на наследство после гибели сына в зоне спецоперации.

Как отметил специалист, такой родитель мог даже ранее уклоняться от выплаты алиментов. Однако действующие нормы законодательства определяют его как приоритетного наследника.

Кроме того, родители могут не только получить имущество, которое ранее принадлежало ребенку, но и стать получателями социальных выплат, которые предусмотрены в случае гибели в зоне боевых действий.

"В связи с изложенным прошу вас, уважаемый Вячеслав Михайлович, дать поручение разработать предложения по уточнению судебного порядка признания наследника недостойным", – говорится в его письме.

Соловьев также уточнил, что по закону родителя можно лишить наследства, если он ранее злостно уклонялся от обязанностей содержания наследодателя. Но юрист обратил внимание на то, что во время судебных разбирательств понятие недостойного наследника трактуется весьма узко.

Ранее партнер юридической фирмы ProLegals Елена Кравцова заявила, что человеку необходимо заранее давать доступ к деловой информации близким и доверенным лицам, чтобы обезопасить наследников от конфликтов с кредиторами.

Эксперт уточнила, что юридическое лицо также может составить "цифровое завещание", где будут собраны инструкции на случай несчастья.

Москвичам рассказали, кто имеет право получить пенсию по наследству

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!