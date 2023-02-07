Клишас назвал идею снять мораторий на смертную казнь для предателей "потоком сознания"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас призвал проигнорировать слова депутата Госдумы Андрея Колесника, который ранее заявил об идее отменить мораторий на смертную казнь для предателей, ведущих информационную войну против РФ за рубежом.

"Не обращайте внимания. Поток сознания", – написал Клишас в своем телеграм-канале.

Как объяснил идею в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" сам Колесник, ведение информационной войны против РФ из-за рубежа необходимо рассматривать иначе, нежели сам отъезд или трудовую деятельность россиян за пределами страны. По его словам, идею о снятии моратория поддерживают многие депутаты ГД.

"За предательство эту исключительную меру наказания можно использовать", – заявил Колесник.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме ведется обсуждение возможности конфискации имущества россиян, уехавших за рубеж и оскорбляющих РФ. По его словам, подобное может коснуться "негодяев" и "нарушителей закона". Однако применять подобный подход Володин предложил к каждому из причастных к подобным действиям по-разному.



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