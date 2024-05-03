Песков связал возвращение релокантов с выгодными условиями для бизнеса в РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя массовое возвращение релокантов в страну, назвал это нормальным процессом, связанным с более выгодными условиями для развития бизнеса.

"Это разнонаправленный процесс, и уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются, потому что в любом случае вести бизнес у нас интереснее, у нас больше возможностей, у себя дома это делать всегда надежнее", – сказал Песков.

Широкие возможности для ведения бизнеса в РФ он связал с динамикой развития экономики страны. По его словам, выезды и возвращения в РФ демонстрируют работу экономики.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов в РФ не ждут с распростертыми объятиями. По мнению политика, решившие покинуть Россию предали ее. Предательство, уверен Володин, они подобным образом продемонстрировали и по отношению к близким и родственникам.

