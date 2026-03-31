Эксперт Петров: сигнализация и решетки спасут ребенка от падения из окна

С наступлением тепла дети стали чаще выпадать из окон многоэтажек. Как обезопасить ребенка от подобных ситуаций, расскажет Москва 24.

"Москитная сетка не спасает от падения"

Мальчик 2020 года рождения выпал из окна квартиры на пятом этаже на Чертановской улице в Москве 4 мая. По данным столичной прокуратуры, ребенок остался без присмотра взрослых, вышел на балкон, где было открыто окно, и сорвался вниз. После случившегося мальчика госпитализировали, добавили там.





из сообщения прокуратуры города Москвы Внимание, родители! Не оставляйте детей без присмотра в помещениях, где открыто окно или есть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть.

Ранее двухлетний ребенок выпал из окна на козырек дома в подмосковных Люберцах. Мальчика сняли прохожие и передали врачам. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Кроме того, трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа на Велозаводской улице в Москве. В прокуратуре отметили, что ребенок остался без присмотра в комнате с открытым окном. Девочка была госпитализирована, но позже скончалась. Следствие возбудило дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Также в Санкт-Петербурге двухлетний ребенок выпал из окна десятого этажа и выжил благодаря прохожим, которые успели растянуть одежду и смягчить удар. Ребенка госпитализировали с кататравмой и сотрясением головного мозга.

Ранее заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Александр Саутенко рассказал "Российской газете", что число таких ситуаций традиционно растет с наступлением тепла. Это связано с тем, что створки чаще оставляют открытыми.





Александр Саутенко заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы При этом опасность создает не только высота, но и ощущение контроля ситуации: взрослые могут недооценивать риск, а дети – переоценивать надежность окружающих предметов.

По словам Саутенко, у детей от 1,5 до 5–6 лет основной причиной падений становится москитная сетка. Ребенок воспринимает ее как преграду и опирается, но устройство не рассчитано на такой вес: достаточно даже кратковременного давления, чтобы оно выпало из креплений. У детей постарше сценарии другие: попытки самостоятельно открыть или помыть окно, игры на подоконнике или рядом с открытым проемом.

"В таких ситуациях достаточно одного неосторожного движения – потери равновесия или ухудшения самочувствия, например, из-за жары", – пояснил врач.

Он подчеркнул, что при падении с высоты травмы редко бывают изолированными – как правило, страдают сразу несколько систем организма. Чаще всего речь идет о повреждениях головы, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Тяжесть травмы зависит от высоты, но критические повреждения возможны и при падении с небольшого уровня, особенно если удар приходится на голову или туловище.

Лечение требует участия целой команды специалистов – травматологов, реаниматологов, нейрохирургов – и может занять месяцы и даже годы, заключил Саутенко.

Главное – присмотр

Ребенок может залезть на стул, кресло или стол, стоящий близко к окну, особенно на кухне. Эта часть дома должна быть защищена, рассказал Москве 24 профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ полковник в отставке Сергей Петров.

"Если хочется решить проблему качественно, стоит нанять мастера для установки декоративных решеток, которые станут и ограждением, и украшением. Можно поставить простые крючки или ограничители: есть виды, которые открываются с усилием", – отметил специалист.

По его словам, если поставить запирающие устройства на уровне лица взрослого, ребенок до них не дотянется и не откроет окно. В качестве альтернативы эксперт назвал специальную сигнализацию, которая будет срабатывать при приближении ребенка на определенное расстояние.





Сергей Петров профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Самое главное – надзор за детьми. Даже если родитель занят, он должен поглядывать, чем занимается ребенок. Есть специальные рекомендации, как оборудовать детскую комнату, чтобы все было безопасно. В частности, не должно быть легких передвижных стульев и табуреток: ребенок способен поднести их к окну и забраться туда.

В свою очередь, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин отметил, что для предотвращения таких ситуаций продаются специальные оконные замки с небольшим тросом и ключом.

"Это не позволяет открыть створку больше определенного расстояния. Ребенок не способен сделать это из-за недостатка физической силы и потому, что необходим ключ", – рассказал специалист в беседе с Москвой 24.

Он согласился, что дети воспринимают установленную на окна москитную сетку как средство безопасности. Однако под их весом она не выдерживает.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России Поэтому в первую очередь нужно следить за детьми, а во вторую – ставить всевозможные защитные устройства: на окна, электричество, воду, опасные углы. Самые распространенные травмы у детей – падения и удары головой. Самовольно мастерить защиту не нужно – готовые надежные устройства продаются в сетевых магазинах.

Кандидат психологических наук, доцент, детский семейный психолог Наталья Искра в разговоре с Москвой 24 подчеркнула необходимость объяснять детям вероятные риски. Однако когда речь идет о дошкольниках (до 6–7 лет), ребенок не способен это осознать, поэтому родителям нужно создавать безопасные условия для его жизни.

"В 4–5 лет ребенок, даже если ему сказать не лезть на подоконник, потому что это опасно, в моменте может не вспомнить слова родителей. У него не происходит развитие мысли, чтобы предвосхищать свои действия, он выстраивает лишь элементарные причинно-следственные связи (например нажал на выключатель – зажегся свет)", – пояснила она.





Наталья Искра кандидат психологических наук, доцент, детский семейный психолог Разговаривать о небезопасности окон имеет смысл в возрасте примерно от 6–7 до 12 лет. Здесь появляется абстрактное мышление, и ребенок может проявлять проактивную позицию – предвосхищать последствия своих действий.

По ее словам, даже в этом возрасте ребенку важно приводить практический пример, способный сформировать у него понимание опасности.

"Например, как бумажка улетает с окна за счет ветра, как шарик не удерживается и катится. На этом опыте ребенок усваивает лучше. Для детей старше 12 такой проблемы обычно нет: они сами понимают, что это небезопасно", – добавила специалист.

Она подчеркнула, что ответственность за то, что ребенок выпадает из окна, лежит на родителях. Именно взрослые должны создавать безопасное пространство, заключила Наталья Искра.

