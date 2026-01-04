Эксперт Наталья Скимен назвала минусы авторитарного стиля воспитания детей

Как стиль воспитания влияет на ребенка и атмосферу в семье? Особенно остро обсуждаются два противоположных подхода – авторитарный и авторитетный. О том, в чем их ключевые различия и к каким долгосрочным последствиям они приводят, – в материале Москвы 24.
Постоянный поиск баланса
Стиль воспитания – это не просто набор привычных реакций матери и отца, а выбор, который определяет направление развития ребенка. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказала специалист семейного центра "Молодая гвардия" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Наталья Скимен.
"Хотя многие неосознанно воспроизводят модели из собственного детства, важно не следовать им автоматически, а задать себе вопросы: каких целей я хочу достичь? Что действительно нужно моему ребенку? Где грань между поддержкой и контролем? Помните, воспитание – это не про жесткие схемы, а про постоянный поиск баланса: сочетание правил, границ и требований с пониманием, любовью и поддержкой", – отметила она.
Главное – ориентироваться не на шаблоны, а на ребенка, его индивидуальность и реальные потребности, подчеркнула эксперт.
Поддержке нет места
Авторитарный стиль воспитания характеризуется строгим контролем, жесткими правилами и требованием безусловного послушания ребенка без объяснений. В таких отношениях зачастую нет места эмоциональной поддержке, а ориентиром выступают внешние стандарты успеха, подчеркнула эксперт.
"Авторитарные родители вместо объяснений о важности поддержания дисциплины прибегают к предупреждениям о возможных последствиях: "Я сказал тебе убрать свою комнату, а если не сделаешь – будешь наказан", – уточнила психолог.
Также такие взрослые:
• Используют манипуляции для того, чтобы вызвать у ребенка чувство вины и создать психологическое давление: "Я не буду разговаривать с тобой, пока ты не извинишься";
• Не оставляют ребенку пространства для отдыха и свободы в выборе занятий, настаивая исключительно на выполнении обязанностей: "Ты должен сделать домашнее задание, и никаких игр с друзьями, пока не сделаешь!";
• Ориентируются на свои цели, а не интересы ребенка: "Ты должен поступить на этот факультет, так мы решили".
В отличие от жесткого авторитарного подхода в авторитетном стиле воспитания есть и порядок, и тепло. Родители не просто командуют, а становятся для опорой и примером. Они обозначают границы, но не закрывают дверь для диалога: правила можно обсудить, требования – объяснить. В итоге ребенок не замыкается, а учится говорить о своих переживаниях и искать общие решения, отметила эксперт.
"Давай обсудим"
Наталья Скимен рассказала, что авторитетные родители требуют выполнения задачи, но при этом интересуются причинами, почему ребенок не занимается ею: например, "Я заметил, что ты не убираешь комнату. Расскажи, что мешает тебе это сделать".
Также такие родители:
• Помогают ребенку найти баланс между временем для игр и важными делами: "Ты много играешь в видеоигры. Давай попробуем договориться о распределении времени на игры, домашние дела и уроки?";
• Проявляют заботу о чувствах ребенка и предлагают свою помощь: "Ты расстроен из-за оценки в школе? Давай разберемся с предметами, которые вызывают трудности";
• Верят в способности ребенка и развивают в нем осознанную ответственность: "Давай обсудим, как тебе подготовиться к экзаменам, что поможет тебе лучше справиться?".
"Выбор стиля воспитания похож на прокладывание маршрута: нужно постоянно сверяться с картой и корректировать путь. Главное – найти баланс. Когда воспитание строится на трех китах – любви, поддержке и понимании – и одновременно включает четкие правила и границы, создаются оптимальные условия для развития детей. Авторитетный стиль служит надежной основой: он помогает ребенку стать самостоятельной личностью, способной принимать взвешенные решения и преодолевать жизненные сложности", – заключила Наталья Скимен.