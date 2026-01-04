Эксперт Наталья Скимен назвала минусы авторитарного стиля воспитания детей

Как стиль воспитания влияет на ребенка и атмосферу в семье? Особенно остро обсуждаются два противоположных подхода – авторитарный и авторитетный. О том, в чем их ключевые различия и к каким долгосрочным последствиям они приводят, – в материале Москвы 24.

Постоянный поиск баланса

Стиль воспитания – это не просто набор привычных реакций матери и отца, а выбор, который определяет направление развития ребенка. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказала специалист семейного центра "Молодая гвардия" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Наталья Скимен.

"Хотя многие неосознанно воспроизводят модели из собственного детства, важно не следовать им автоматически, а задать себе вопросы: каких целей я хочу достичь? Что действительно нужно моему ребенку? Где грань между поддержкой и контролем? Помните, воспитание – это не про жесткие схемы, а про постоянный поиск баланса: сочетание правил, границ и требований с пониманием, любовью и поддержкой", – отметила она.

Главное – ориентироваться не на шаблоны, а на ребенка, его индивидуальность и реальные потребности, подчеркнула эксперт.

Поддержке нет места

Авторитарный стиль воспитания характеризуется строгим контролем, жесткими правилами и требованием безусловного послушания ребенка без объяснений. В таких отношениях зачастую нет места эмоциональной поддержке, а ориентиром выступают внешние стандарты успеха, подчеркнула эксперт.

"Авторитарные родители вместо объяснений о важности поддержания дисциплины прибегают к предупреждениям о возможных последствиях: "Я сказал тебе убрать свою комнату, а если не сделаешь – будешь наказан", – уточнила психолог.

Также такие взрослые:

• Используют манипуляции для того, чтобы вызвать у ребенка чувство вины и создать психологическое давление: "Я не буду разговаривать с тобой, пока ты не извинишься";

• Не оставляют ребенку пространства для отдыха и свободы в выборе занятий, настаивая исключительно на выполнении обязанностей: "Ты должен сделать домашнее задание, и никаких игр с друзьями, пока не сделаешь!";

• Ориентируются на свои цели, а не интересы ребенка: "Ты должен поступить на этот факультет, так мы решили".



Наталья Скимен специалист семейного центра "Молодая гвардия" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Таким образом можно быстро приучить ребенка к порядку. Но цена высока: он перестает проявлять инициативу, начинает сомневаться в себе, а в семье растет напряжение. Ребенок боится ошибиться, постоянно нервничает из-за того, что за ним следят, и чувствует: его желания никому не важны

В отличие от жесткого авторитарного подхода в авторитетном стиле воспитания есть и порядок, и тепло. Родители не просто командуют, а становятся для опорой и примером. Они обозначают границы, но не закрывают дверь для диалога: правила можно обсудить, требования – объяснить. В итоге ребенок не замыкается, а учится говорить о своих переживаниях и искать общие решения, отметила эксперт.

"Давай обсудим"

Наталья Скимен рассказала, что авторитетные родители требуют выполнения задачи, но при этом интересуются причинами, почему ребенок не занимается ею: например, "Я заметил, что ты не убираешь комнату. Расскажи, что мешает тебе это сделать".

Также такие родители:

• Помогают ребенку найти баланс между временем для игр и важными делами: "Ты много играешь в видеоигры. Давай попробуем договориться о распределении времени на игры, домашние дела и уроки?";

• Проявляют заботу о чувствах ребенка и предлагают свою помощь: "Ты расстроен из-за оценки в школе? Давай разберемся с предметами, которые вызывают трудности";

• Верят в способности ребенка и развивают в нем осознанную ответственность: "Давай обсудим, как тебе подготовиться к экзаменам, что поможет тебе лучше справиться?".

"Выбор стиля воспитания похож на прокладывание маршрута: нужно постоянно сверяться с картой и корректировать путь. Главное – найти баланс. Когда воспитание строится на трех китах – любви, поддержке и понимании – и одновременно включает четкие правила и границы, создаются оптимальные условия для развития детей. Авторитетный стиль служит надежной основой: он помогает ребенку стать самостоятельной личностью, способной принимать взвешенные решения и преодолевать жизненные сложности", – заключила Наталья Скимен.

Для поддержки московских семей работают 22 городские организации помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, Ресурсный центр "Отрадное", Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево", а также 5 особых семейных центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.