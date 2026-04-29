29 апреля, 15:39

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова заявила, что обязана жизнью Николаю Баскову

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости заявила, что обязана жизнью народному артисту России, певцу Николаю Баскову за материальную и моральную поддержку в разные периоды жизни, в том числе во время операций.

Комментируя отношения с Басковым, Волочкова рассказала, что у них до сих пор сохранились чувства. Артистка подчеркнула, что ощущает с Басковым неразрывную связь на протяжении всех 25 лет их общения.

Волочкова добавила, что их дружба длится 25 лет – половину жизни. Родились они тоже в один год, по восточному календарю оба – драконы. По ее словам, у них много схожих событий в жизни, и все самые важные моменты они всегда проживали вместе.

"У меня было замужество, а у Коли – женитьба, потом рождение детей. У меня расставание с Сулейманом, личная драма, а у него – разлад с продюсером Борисом Шпигелем, неудача в работе. Одинаковые перипетии, те же палки в колеса", – поделилась она.

Волочкова и Басков состояли в романтических отношениях в 2013 году, но позднее решили остаться друзьями.

Ранее Волочкова призналась, что находится в романтических отношениях. По ее словам, они у нее "есть всегда". Она также заявила, что не представляет своей жизни без романтики.

