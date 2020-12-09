Терапевт посоветовал слушать классическую музыку во время магнитных бурь в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врач-терапевт Виктор Лишин поделился с Москвой 24 советами, как жителям столицы легче перенести магнитные бури.

Ранее в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова спрогнозировали в Москве усиление магнитной активности 10 и 11 декабря. Метеочувствительные люди в эти дни могут почувствовать возникновение сосудистых спазмов, мигрень, боли в области сердца, скачки артериального давления, приступы стенокардии и бронхоспазм.





Виктор Лишин врач-терапевт В этот период в целом большие спортивные нагрузки лучше не планировать. Если заниматься физической активностью, то общеукрепляющими процедурами. Например, легкая гимнастика, конечно, без переутомления. Можно пойти прогуляться, но если человек чувствует, что начинает болеть голова, то, конечно, сразу лучше не выходить на улицу. Если все в порядке, то гулять нужно в размеренном темпе, по расстояниям принимайте решения индивидуально.

Желательно в день проходить 10 тысяч шагов. Эта цифра является золотой серединой в плане нагрузок, объясняет врач. Если человек чувствует, что такая отметка ему не по силам, нужно смотреть по своему физическому состоянию. Если дома есть велотренажер, можно вместо прогулок покрутить педали в размеренном темпе. Главное в дни магнитных бурь – не допускать переутомления, подчеркнул специалист.

"Нужно отказаться от тяжелой пищи, стараться есть меньше острого, жареного, копченого, перченого, соленого, кислого. Это дополнительно раздражает рецепторы и ухудшает пищеварение. А пищеварение – это наши силы, энергия. Питаться нужно рационально, регулярно. Долгие перерывы между приемами пищи делать не стоит. Не нужно переедать, лучше понемногу и часто делать перекусы", – советует он.

Важно в период магнитных бурь соблюдать оптимальный питьевой режим. В среднем человеку нужно выпивать от 1,5 до 2 литров воды в сутки. Людям высокого роста с лишним весом можно увеличить меру до 2 или 2,5 литра, уточнил терапевт.

"Отказываемся от сладких напитков, газировок, алкоголя. Если пьем мало воды, это плохо влияет на нас. Жидкости в организме становится мало, начинают выпадать осадки в почках и желчном пузыре, а это тенденция к камнеобразованию. Основной удар во время магнитных бурь берут на себя сосуды, и чтобы они были в тонусе, необходимо выполнять норму потребления жидкости", – рекомендует он.





Виктор Лишин врач-терапевт Плюс я бы посоветовал слушать классическую музыку. Она очень полезна для организма, существуют исследования, которые это подтверждают. Во время магнитных бурь хороший способ поддержать себя в тонусе.

Специалист добавил, что для успокоения организма подходит зеленый чай с мелиссой, пустырник и боярышник. Хорошо помогают ванны с морской солью или хвоей. Самое главное в период магнитных бурь – успокаивать нервную систему и следить за артериальным давлением, резюмировал собеседник Москвы 24.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве и области первый зимний месяц будет более солнечным, чем обычно. Отмечается, что в целом декабрю в российском климате свойственны иные погодные показатели.

