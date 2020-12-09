Терапевт посоветовал слушать классическую музыку во время магнитных бурь в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Врач-терапевт Виктор Лишин поделился с Москвой 24 советами, как жителям столицы легче перенести магнитные бури.
Ранее в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова спрогнозировали в Москве усиление магнитной активности 10 и 11 декабря. Метеочувствительные люди в эти дни могут почувствовать возникновение сосудистых спазмов, мигрень, боли в области сердца, скачки артериального давления, приступы стенокардии и бронхоспазм.
Желательно в день проходить 10 тысяч шагов. Эта цифра является золотой серединой в плане нагрузок, объясняет врач. Если человек чувствует, что такая отметка ему не по силам, нужно смотреть по своему физическому состоянию. Если дома есть велотренажер, можно вместо прогулок покрутить педали в размеренном темпе. Главное в дни магнитных бурь – не допускать переутомления, подчеркнул специалист.
"Нужно отказаться от тяжелой пищи, стараться есть меньше острого, жареного, копченого, перченого, соленого, кислого. Это дополнительно раздражает рецепторы и ухудшает пищеварение. А пищеварение – это наши силы, энергия. Питаться нужно рационально, регулярно. Долгие перерывы между приемами пищи делать не стоит. Не нужно переедать, лучше понемногу и часто делать перекусы", – советует он.
Важно в период магнитных бурь соблюдать оптимальный питьевой режим. В среднем человеку нужно выпивать от 1,5 до 2 литров воды в сутки. Людям высокого роста с лишним весом можно увеличить меру до 2 или 2,5 литра, уточнил терапевт.
"Отказываемся от сладких напитков, газировок, алкоголя. Если пьем мало воды, это плохо влияет на нас. Жидкости в организме становится мало, начинают выпадать осадки в почках и желчном пузыре, а это тенденция к камнеобразованию. Основной удар во время магнитных бурь берут на себя сосуды, и чтобы они были в тонусе, необходимо выполнять норму потребления жидкости", – рекомендует он.
Специалист добавил, что для успокоения организма подходит зеленый чай с мелиссой, пустырник и боярышник. Хорошо помогают ванны с морской солью или хвоей. Самое главное в период магнитных бурь – успокаивать нервную систему и следить за артериальным давлением, резюмировал собеседник Москвы 24.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве и области первый зимний месяц будет более солнечным, чем обычно. Отмечается, что в целом декабрю в российском климате свойственны иные погодные показатели.
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