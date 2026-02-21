Психолог Симуран назвал главные особенности нейроотличных людей

Нестандартная реакция на происходящее вокруг и своеобразное поведение может быть признаком нейроотличности, считают эксперты. В особенностях этого явления и проблемах, которые возникают у таких людей, разбиралась Москва 24.

Иное восприятие

Нейроотличными людьми называют тех, у кого наблюдаются особенности развития мозга, влияющие на восприятие информации, рассказала Москве 24 нейропсихолог Мария Овчарова.

Она отметила, что нейроотличность – не медицинский термин. Таких людей отличает сложность в коммуникации и необычная реакция на раздражающие факторы.





Мария Овчарова нейропсихолог Например, нейроотличные люди имеют иное сенсорное восприятие. Поэтому зона, отвечающая за передачу информации от сенсорных рецепторов в мозг, может быть как чувствительной, так и наоборот – недоразвитой.

Человек может быть творческим и увлекающимся, но быстро уставать и слишком эмоционально реагировать на проблемы. При этом нередко речь идет о гиперфокусе – состоянии глубокой концентрации на чем-то, когда теряется счет времени. Подобное поведение легче заметить в детском возрасте, добавила специалист.

"Ребенок может быть вполне развитый, но, например, не уметь коммуницировать с другими детьми. Или он замкнутый, боится общаться, не может различать эмоции окружающих, понимать, что с ним происходит. То есть, он эмоционально нестабилен", – перечислила Овчарова другие признаки особенного развития мозга.

Из-за непонимания социальных норм нейроотличные люди часто становятся изгоями в детстве и испытывают трудности с построением дружеских и романтических отношений во взрослом возрасте, подчеркнула в беседе с Москвой 24 психолог-психотерапевт Владмира Симуран.

По ее словам, сенсорная перегрузка способна приводить к постоянному стрессу, истощению, депрессии и тревоге, а также истерикам и "выключению". Кроме того, проблемы могут проявляться в неумении находить работу, проходить собеседования и работать в режиме многозадачности.





Владмира Симуран психолог-психотерапевт У нейроотличных людей повышенная тяга к справедливости, и они, в большинстве своем, не понимают и не принимают стратегии, связанные с манипулированием, выбирая правду и прямоту. Из-за этого встречают агрессию от окружающих, желающих продолжать скрывать истину.

Эксперт добавила, что главным отличием особенной работы мозга от психологического расстройства является отсутствие субъективных страданий. Например, при глубокой депрессии или биполярном расстройстве необходима помощь психолога и специальное лечение, иначе жизнь человека находится под угрозой. При нейроотличии состояние не является источником страданий само по себе. Трудности возникают в основном из-за непонимания и неприятия со стороны общества, подчеркнула Симуран.

По ее словам, симптомы нейроотличия и связанные с ним расстройства могут быть как врожденными, так и приобретенными: например, возникнуть в результате черепно-мозговой травмы, инсульта, или под влиянием нейродегенеративных процессов. Часто встречающимися формами является, например, расстройства аутистического спектра (РАС), что влечет за собой различия в социальной коммуникации и сенсорной обработке.

Кроме того, при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) человеку трудно концентрировать внимание, особенно на неинтересных задачах. Порой это сопровождается импульсивностью и гиперактивностью, которая может быть как внешней (неусидчивость), так и внутренней (постоянный "бег мыслей", ощущение внутреннего беспокойства), объяснила специалист.

К нейроотличиям она также отнесла специфические расстройства обучения: дислексию (сложности с овладением чтением и письмом из-за фонетического восприятия), дисграфию (трудности с почерком и письменной речью) и дискалькулию (трудности с пониманием чисел, счета и математических концепций). Диспраксия (расстройство развития, при котором мозгу трудно планировать и координировать физические движения) также является особенностью развития мозга. Такие люди часто бывают неуклюжими, обратила внимание Симуран.

Также к нейроособенностям относится синдром Туретта, для которого характерны множественные непроизвольные движения и звуки, добавила она.

Создать комфортную среду

В то же время нейроотличность – это концепция признания, что существуют люди с иным устройством мышления, отметила Владмира Симуран. По ее словам, такая модель закрепляет понимание, что особенность работы мозга – это "не поломка", а данность. Этим она отличается от медицинской модели, которая предполагает исправление или избавление от особенности.

При этом у нейроотличия есть свои плюсы. Специалист отметила, что такие люди, как правило, глубоко погружаются в интересующую их тему и могут стать непревзойденными специалистами в своей области. Они обладают нестандартным мышлением и креативностью, способны находить решение проблемы там, где его не видят другие.

С учетом того, что проблемы возникают из-за несоответствия между особенностью мозга конкретного человека и требованиями среды, созданной под нужды большинства, эксперт призвала создавать комфортные условия для развития таких людей.





Владмира Симуран психолог-психотерапевт Например, ребенок с синдромом дефицита внимания в модели нейроразнообразия обладает "ветвящимся" вниманием. Ему трудно сидеть неподвижно и слушать лекцию 45 минут, потому что его мозгу нужна постоянная стимуляция. В таком случае ему можно предложить, например, интерактивные форматы усвоения материала.

Также для комфортной жизни нейроотличным людям необходимо организовать для себя пространство, где можно контролировать сенсорную нагрузку: приглушенный свет, тишина, любимые текстуры.

Поможет и планирование распорядка дня, использование календарей, таймеров и списков. Кроме этого важно уметь отказываться от маскинга (защитный механизм, при котором нейроотличные люди подавляют свои естественные реакции, чтобы "быть нормальными". – Прим. ред.) там, где это безопасно, – например, в кругу близких.

Общение с другими людьми с особенностями развития мозга и терапия с психологом помогут принять себя и справиться с трудностями, добавила психолог-психотерапевт.

