Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией – Мишустин

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Белоруссии Романом Головченко заявил, что страны заинтересованы в том, чтобы вывести сотрудничество на более высокий уровень. Переговоры состоялись в Казахстане на полях межправительственного совета ЕАЭС, сообщает РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией. Он добавил, что страны заинтересованы в том, чтобы укрепить интеграцию в Союзном государстве и запустить новые совместные проекты. По словам премьер-министра, данные инициативы позволят сформировать общее экономическое, социальное пространство в интересах граждан.

"Это станет лучшим ответом на в том числе незаконные санкции Запада в отношении России и Белоруссии", – добавил он.

Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудил положения договора о создании Союзного государства. По словам российского лидера, на встрече были затронуты вопросы, связанные с развитием интеграции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее ряд стран ввели против РФ санкции.